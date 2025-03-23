بتروجيت يتقدم على الزمالك بالهدف الأول في كأس عاصمة مصر

كتب - نهى خورشيد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت في التقدم على نظيره الزمالك بهدف دون رد، في المواجهة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد حاليًا على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف بتروجيت في الشوط الثاني من اللقاء، وبالتحديد في الدقيقة 57 بعد تمريرة بينية متقنة من رشاد المتولي وصلت إلى توفيق محمد داخل منطقة الجزاء.

ليسدد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي حارس الزمالك، معلنًا عن تقدم الفريق البترولي بالهدف الأول.