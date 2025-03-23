"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم".. كهربا يوجه رسالة نارية

كتب- محمد خيري:

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لنادي الاتحاد الليبي، رسالة قوية عبر حسابه الشخصي.

وكتب كهربا عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في رمضان والأيام المفترجة.. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم، واللي أعان على الظلم، واللي وقف يتفرج من غير ما يقول كلمة حق كانت ممكن ترفع الظلم عن المظلوم".

وأضاف: "واللي قرر ياخد جانب الظالم عشان مصلحته معاه، واللي صدّق، واللي أساء الظن، واللي تهاون في رد الحقوق لأصحابها.. بدعيلكم".

جدير بالذكر، أن محمود كهربا، رحل عن النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، وانتقل إلى الدوري الليبي على سبيل الإعارة، وبعدها فعل نادي الاتحاد بند الشراء النهائي.