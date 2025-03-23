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"حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم".. كهربا يوجه رسالة نارية

02:52 م الأحد 23 مارس 2025
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    كهربا ومحمد شوفي في مران الأهلي
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    إمام عاشور ومحمود كهربا
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    محمود كهربا بمقيص الاتحاد الليبي 1
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    احتفال غريب من كهربا قبل مواجهة الزمالك_Easy-Resize.com
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    كهربا في مران الاتحاد الليبي
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    محمود كهربا
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كتب- محمد خيري:

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لنادي الاتحاد الليبي، رسالة قوية عبر حسابه الشخصي.

وكتب كهربا عبر خاصية "ستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "في رمضان والأيام المفترجة.. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلم، واللي أعان على الظلم، واللي وقف يتفرج من غير ما يقول كلمة حق كانت ممكن ترفع الظلم عن المظلوم".

وأضاف: "واللي قرر ياخد جانب الظالم عشان مصلحته معاه، واللي صدّق، واللي أساء الظن، واللي تهاون في رد الحقوق لأصحابها.. بدعيلكم".

جدير بالذكر، أن محمود كهربا، رحل عن النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، وانتقل إلى الدوري الليبي على سبيل الإعارة، وبعدها فعل نادي الاتحاد بند الشراء النهائي.

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كهربا محمود عبدالمنعم كهربا نادي الاتحاد الليبي
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