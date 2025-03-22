"التوقيت غريب".. زيزو يخطر لاعب الزمالك حقيقة توقيعه للأهلي

كتب - محمد خيري:

أخطر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك أحد زملائه في الفريق أنه لم يوقع لأي نادي كما تردد خلال الساعات الماضية وتركيزه حاليا منصب مع المنتخب الوطني ولا يعلم شيء عن كل ما أثير.

حقيقة انتقال زيزو للأهلي

وأوضح مصدر داخل فريق الزمالك "لمصراوي"، أن زيزو متعجب من توقيت إعلان توقيعه مع الأهلي خاصة وأنه يتواجد حاليا مع منتخب مصر ولا يعلم ما الهدف من هذه الأخبار في التوقيت الحالي.

واختتم المصدر: "زيزو سيعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك حسب رغبتهم فوز الانتهاء من معسكر المنتخب، ورغم حاليا الاستمرار مع الزمالك وتجديد عقده وحال عدم تحقيق ذلك هناك عدد من العروض الخارجية سوف يتوجه لأحدهم ولكن لا يوجد أي نية للعب في مصر لغير نادي الزمالك".

يُذكر ان زيزو سجل هدف في فوز منتخب مصر على نظيره إثيوبيا بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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