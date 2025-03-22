كتب - محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن توقيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيزو أكد للمسؤولين في النادي، عدم التوقيع للنادي الأهلي، لكنه أخبر المسؤولين بوجود مفاوضات من قبل بعض الأندية الخليجية".

وأضاف: "سيتم عقد جلسة مع اللاعب من قبل الثنائي حازم إمام وميدو، أعضاء لجنة التخطيط بالنادي، بعد عودة اللاعب من معسكر المنتخب الوطني".

ويتواجد زيزو في الوقت الحالي، في معسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهة سيراليون يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان زيزو شارك في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام إثيوبيا، التي انتهت بهدفين دون مقابل لصالح الفراعنة، وشهدت تسجيل زيزو هدف منتخب مصر الثاني في اللقاء.

ويذكر أن عقد زيزو ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي خلال الفترة الحالية.

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