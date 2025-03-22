اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تعيين تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا

كتبت-هند عواد:

كشف مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، سبب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، في نصف نهائي كأس مصر.

وقال عزام في تصريحات عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري: "الالتباس الذي حدث فيما يتم تناوله بخصوص طلب نادي سيراميكا لحكام أجانب لإدارة مباراته مع الزمالك في الدور قبل النهائي، بسبب الخلط مع لائحة مسابقة الدوري".

وأضاف: "الخلط بين لائحة دوري القسم الأول التي يتم إدارتها من خلال رابطة الأندية، وتتضمن بندًا ومواعيد محددة لطلب الحكام الأجانب، وبين لوائح المسابقات الأخرى التي يديرها الاتحاد هو السبب".

واختتم عزام: "نادي سيراميكا ورد إلى الاتحاد يوم 16 مارس الحالي، وتم الاستجابة للطلب باعتباره وارد من أحد الناديين وقيامه بسداد الرسوم المقررة، ووصوله فى موعد مناسب يتيح العمل على تلبيته".

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مارس الحالي، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

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