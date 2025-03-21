منتخب مصر يعزز صدارته لمجموعته بتصفيات كأس العالم بثنائية أمام إثيوبيا

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز منتخب مصر بهدفين نظيفين على مستضيفه الإثيوبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هدفا منتخب مصر خلال المباراة كل من محمد صلاح بالدقيقة 30 وأحمد سيد "زيزو" بالدقيقة 40.

ورفع الفوز رصيد منتخب مصر إلى النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف وسيراليون صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد منتخب إثيوبيا عند النقطة 3 في المركز الخامس.

ملخص مباراة إثيوبيا ومصر:

وبدأ اللقاء بمحاولات من لاعبي المنتخب فأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية بالدقيقة 7 ولكن أبعدها الدفاع الإثيوبي.

وشهدت الدقائق سيطرة نسبية على الكرة لمنتخب مصر قبل أن يسدد لاعب منتخب إثيوبيا أبو بكر ناصر كرة قوية في الدقيقة 11 ولكنها ارتطمت في خط الدفاع لتتحول لركنية.

وعاد أحمد سيد زيزو بتسديدة هذه المرة من على حدود منطقة جزاء إثيوبيا بالدقيقة 14 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر ثم سدد زميله مروان عطية كرة في الدقيقة 16 تصدى لها الدفاع الإثيوبي.

وتصدى الدفاع بالدقيقة 17 لكرة عرضية جديدة من لاعب المنتخب أحمد سيد "زيزو" ثم مرر محمد صلاح في الدقيقة 19 كرة لأحمد سيد زيزو الذي سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس إثيوبيا وحاول تريزيجيه المتابعة برأسية ولكن الكرة كانت أعلى من أن يصل إليها.

وأرسل عمر مرموش تمريرة في الدقيقة 24 لزميله محمود حسن "تريزيجيه" الذي سدد كرة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى منتخب إثيوبيا.

وقص منتخب مصر التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق محمد صلاح بعدما وصلته تمريرة من زميله حمدي فتحي الذي سدد الكرة في المرمى ارتطمت بجسد الحارس وسكنت الشباك.



وأرسل محمد صلاح تمريرة في الدقيقة 36 لأحمد سيد زيزو الذي سددها قوية أعلى مرمى إثيوبيا.

وأرسل محمد صلاح كرة عرضية في الدقيقة 38 حولها رامي ربيعة أعلى المرمى.

وعزز أحمد سيد "زيزو" تقدم منتخب مصر بهدف ثاني بالدقيقة 41 بعدما وصلته تمريرة نم محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وسددها بالشباك.

وطالب لاعبو منتخب مصر بركلة جزاء في الدقيقة 59 بعدما تم عرقلة محمود حسن "تريزيجيه" داخل منطقة الجزاء.

وتصدى حارس مرمى إثيوبيا بالدقيقة 62 لتسديدة من محمود حسن "تريزيجيه" لتسقط أمام أسامة فيصل الذي سددها تجاه المرمى وتصدى لها حارس المرمى.

وكاد يسجل زيزو الهدف الثالث بالدقيقة 63 بعدما راوغ حارس مرمى إثيوبيا ولكن أبعد الدفاع الكرة من على خط المرمى.

ودفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن بالدقيقة 70 باللاعب مصطفى محمد بدلاً من أسامة فيصل.

وتصدى محمد الشناوي في الدقيقة 71 لتسديدة من منتخب إثيوبيا ثم تصدى قائم مرمى منتخب إثيوبيا في الدقيقة 73 لتسديدة من تريزيجيه.

وأرسل لاعب المنتخب محمد هاني كرة عرضية في الدقيقة 75 حولها زميله تريزيجيه رأسه جانب المرمى.

وأرسل محمود حسن "تريزيجيه" كرة عرضية في الدقيقة 83 لزميله مصطفى محمد الذي سددها بجانب المرمى.

ودفع المدير الفني للمنتخب حسام حسن في الدقيقة 84 باللاعب محمد شحاته بدلاً من حمدي فتحي.