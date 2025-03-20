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حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر

10:11 م الخميس 20 مارس 2025
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    حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر
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    حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي وإنبي بكأس عاصمة مصر
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي حاليا، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة المارد الأحمر حاليا أمام نظيره إنبي، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الثانية، ببطولة كأس عاصمة مصر.

وتشهد مباراة الأهلي أمام إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر، حضور جماهيري ضعيف من قبل جماهير المارد الأحمر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة، في بطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "إنبي، طلائع الجيش وفاركو".

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مباراة الأهلي وإنبي بكأس بطولة كأس عاصمة مصر ستاد السلام حضور جماهيري ضعيف في مباراة الأهلي
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