إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر وإثيوبيا لهذا السبب

كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب إثيوبيا أمام نظيره منتخب مصر، المقرر إقامتها غدا.

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب إثيوبيا غدا، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم إلغاء المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة المنتخب المصري أمام إثيوبيا، بناء على طلب من الجانب الإثيوبي باعتباره منظم المباراة".

ويلعب المنتخب المصري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، في المجموعة الأولى، رفقة كلا من: "غينيا بيساو، سيراليون، بوركينا فاسو، إثيوبيا وجيبوتي".

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