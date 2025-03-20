لماذا أوقف المجلس الأعلى للإعلام معلق مباراة الأهلي والزمالك؟

كتبت-هند عواد:

قرر المجلس الأعلى للإعلام، إيقاف السيد حمدي معلق مباراة الأهلي والزمالك للكرة الطائرة، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3-0، وتأهله إلى نهائي الدوري في مواجهة بتروجيت.

لماذا أوقف المجلس الأعلى للإعلام حمدي السيد؟

ذكر بيان المجلس الأعلى للإعلام، أنه تم إيقاف السيد حمدي السيد معلق مباراة الكرة الطائرة بين فريقي الأهلي والزمالك المذاعة بتاريخ 16 مارس 2025، على قناة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بموقع يوتيوب، وإبلاغ نقابة الإعلاميين لإعمال شئونها حيال عدم مراعاة المعلق الحيادية أثناء أداء عمله.

ويعود السبب في قرار المجلس الأعلى، إلى بعض الجمل التي قالها حمدي السيد، خلال التعليق على مجريات المباراة، مثل: "يلا بقى يا زمالك.. وإن شاء الله الزمالك يرجع".

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