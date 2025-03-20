"20 دقيقة فقط تساوي 9 نقاط".. كيف استفاد الزمالك من انسحاب الأهلي؟

يعيش نادي الزمالك، حالة من الارتياح خلال الفترة الحالية، بعد موقف النادي الأهلي، بعدم التواجد في مواجهته ببطولة الدوري خلال الفترة الماضية.

واعترض النادي الأهلي على عدم وجود حكام أجانب، في مواجهة الزمالك، وهو ما جعله يرفض التواجد في الملعب، في الوقت الذي تواجد فيه الزمالك وحكام المباراة، وتم انهائها بانسحاب الأحمر.

رابطة الأندية أعلنت اعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3\0، مع خصم ثلاث نقاط للنادي الأهلي في نهاية الموسم، مع انتظار ما ستسفر عليه شكوى الأهلي إلى اللجنة الأولمبية، وهو ما رفضه الزمالك وأكد أنها جهة غير مختصة بهذا الشأن.

وحقق نادي الزمالك مكاسب عديدة من هذه المباراة، بخلاف الثلاث نقاط، التي حصل عليها بدون أي مجهود يذكر.

كيف استفاد الزمالك من انسحاب الأهلي؟

نادي الزمالك كان بعيد عن النادي الأهلي قبل هذه المباراة بـ 7 نقاط كاملة، حيث كان يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما الأبي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

بعد هذه المباراة، الزمالك عاد مرة أخرى للمنافسة بقوة حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما توقف رصيد الأهلي عند 39 نقطة، وسوف يخصم منه ثلاث نقاط جديدة، وفقا للوائح العقوبات للفريق المنسحب، وهو ما يعني أصبح الفارق بين الفريقين حاليا نقطة واحدة.

ومن ضمن مكاسب الزمالك أيضا، إراحة اللاعبين في ظل ترحيل مواجهة سموحة المقبلة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة، بعدما خاض مباراة يوم الجمعة الماضية أمام مودرن سبورت في بطولة كأس مصر التي فاز بها 2\1 بعد الاحتكام للوقت الإضافي.