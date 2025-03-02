عمر وهبي يكشف لمصراوي سبب عدم عمله كمدير للتعاقدات بالزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمر وهبي المدير التنفيذي السابق لشركة بريزينتينش، إن مجلس إدارة نادي الزمالك قد أخطره بسحب ترشيحه للعمل كمدير للتعاقادت بالنادي.

وأضاف وهبي في تصريح مقتضب لمصراوي اليوم الأحد:"الزمالك أخطرني بترشيحي لمنصب مدير التعاقدات والآن تم التواصل معي وإخطاري بسحب الترشيح، الأسباب لا تمهني وأتمنى لهم التوفيق".

وكان المدير التنفيذي السابق لشركة بريزينتينش قد كتب عبر حسابه بمنصة فيسبوك في وقت سابق من اليوم:"الأصدقاء الأعزاء.. أتقدم لكم بالشكر على دعمكم والثناء على شخص المتواضع وذلك عند ترشيحي لمنصب داخل منظومة نادى الزمالك.. وأشكر مجلس الإدارة على هذا الترشيح... واتمنى التوفيق لهم فيما هو قادم الزمالك مليء بأبنائه".

يذكر أن عمر وهبي قد سبق وعمل كمدير التسويق السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، فيما لا يوجد لجنة تعاقدات بنادي الزمالك بل لجنة تخطيط تضم أحمد حسام "ميدو"، حازم إمام وعمرو الجنايني.