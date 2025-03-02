يستعد فريق نانت لظهور جديد على جمهوره في الدوري الفرنسي قد يشهد تواجد المحترف المصري بصفوف مصطفى محمد أساسيًا.

موعد مباراة مارسيليا ونانت

ويحل فريق نانت ضيفًا على نظيره مارسيليا عند 09:45 مساءً ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

ترتيب مارسيليا ونانت في الدوري الفرنسي

ويحتل مارسيليا قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن نيس الثالث و 16 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق نانت المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن رين صاحب المركز 13 وثلاثة نقاط عن أنجيه صاحب المركز الـ 12 المتبقي لهما مباراة الجولة 24.

أرقام مصطفى محمد مع نانت في موسم 24/25

وشارك مصطفى محمد مع نانت خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 22 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا خلال 851 دقيقة لعب.

اقرأ أيضَا:

منافس الأهلي.. تأجيل مباراتين للهلال السوداني لخوض معسكر في تونس

"موافقة مشروطة".. تطورات موقف الزمالك لمواجهة الأهلي وديا في العراق