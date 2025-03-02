"موافقة مشروطة".. تطورات موقف الزمالك لمواجهة الأهلي وديا في العراق

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف النادي من خوض مباراة ودية أمام النادي الأهلي في دولة العراق خلال شهر مارس الحالي.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "يلا كورة": "بالفعل تلقينا عرضا لمواجهة الأهلي في مباراة ودية بدولة العراق".

أضاف: "لم نبدي القرار النهائي حتى الآن، وننتظر تعديل بعض البنود التي تخص العائد المادي الذي سيحصل عليه النادي".

وأتم تصريحاته: "بالطبع هذه المباريات تكون تاريخية، خاصة وأنها تقام في الدول العربية، وهناك ترحيب من حيث المبدأ ولكن يتم وضع بعض الرتوش النهائية، وسوف يتم حسم الأمور خلال ساعات".

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره إنبي بعد غدا الثلاثاء، على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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