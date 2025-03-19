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كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي والهلال السوداني

02:19 م الأربعاء 19 مارس 2025
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  • عرض 9 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 9 صورة
    الأهلي والهلال السوداني
  • عرض 9 صورة
    مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال افريقيا 2020
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    مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني في عام 2020
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    صورة من مباراة الأهلي والهلال السوداني
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    مباراة الأهلي والهلال السوداني عام 2020
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتي الأهلي والهلال السوداني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء 1 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ماميلودي صنداونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي

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الأهلي والهلال السوداني موعد مباراتي الأهلي والهلال السوداني ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
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