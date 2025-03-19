كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي والهلال السوداني

كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتي الأهلي والهلال السوداني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء 1 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ماميلودي صنداونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي

اقرأ أيضًا:

"5 ناشئين وثلاثي حبيس الدكة".. كيف يفكر بيسيرو في مواجهة الجونة؟

ذكرى سيئة.. تاريخ مواجهات الزمالك والجونة