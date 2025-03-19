كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي والهلال السوداني
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كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباراتي الأهلي والهلال السوداني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء 1 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء 8 أبريل.
وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:
ماميلودي صنداونز - الترجي الرياضي
الأهلي - الهلال
مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس
بيراميدز - الجيش الملكي
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