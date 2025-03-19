من "لسنا طرفًا" إلى "نطالب بالتدخل".. تطور موقف الزمالك من أزمة مباراة الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلي تطورًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد خطاب القلعة البيضاء لياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة من الأهلي بشأن اللقاء.

وعلل الزمالك خطابه للجنة الأولمبية، بالإشارة إلى أنه صاحب الصفة والمصلحة الأصيلة والمباشرة في التدخل بالشكوى وفقًا للواقعة "مباراة القمة"، بجانب خلو لائحة إدارة المسابقات ولائحة الاتحاد المصري من عقد أي اختصاص للجنة الأولمبية المصرية للفصل في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالعقوبات الصادرة من لجنة المسابقات "رابطة الأندية". وكذلك ـ بحسب خطابه للجنة الأولمبية ـ لعدم ولاية أو اختصاص اللجنة الأولمبية بنظر شكوى النادي الأهلي بجانب عدم قانونية اللجوء للجنة فض المنازعات المشكلة باللجنة الأولمبية بموجب المادة 3/54 بالإضافة إلى صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من اتحاد الكرة بشأن طلب رابطة الأندية المصرية باستقدام حكام أجانب.

الزمالك كان قد حضر إلى ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري لاستضافة الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري، ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء وفقًا لقرار مجلس إدارتهم بعدم خوض مباراة القمة حال إسنادها لطاقم تحكيم محلي.

أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك كتب عبر حسابه بمنصة إكس حينها: "لسنا طرفا في أي مشكلة وملتزمون حتى الآن بلوائح ونظام المسابقة ونذكركم بأنه عندما طالب الزمالك التأجيل تم تطبيق اللائحة عليه وتم اعتباره منسحبا والتزمنا بعواقب قراراتنا".

وأصدر النادي الأهلي بياناً رسميًا يوم السبت 15 مارس يعلن تقدمه بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، للجنة الأولمبية المصرية، ويأتي ذلك على خلفية مباراة القمة أمام الزمالك وما صاحبها من أحداث.

رابطة الأندية المحترفة أصدرت بياناً رسميًا في وقت لاحق من بيان الأهلي تعلن اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة. كما أرسل الزمالك خطابين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ اعتراضًا على ما ورد في خطاب الرابطة الموجه إلى النادي بشأن قراراتها المتعلقة بعقوبات مباراة القمة.

وتتضمن العقوبات خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل، من العقود التجارية وعقود البث، وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب، بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.