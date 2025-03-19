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15 صورة ترصد مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي في كاس عاصمة مصر

01:06 ص الأربعاء 19 مارس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي استعدادا لمواجهة إنبي
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كتب - محمد عبد السلام:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق إنبي في كأس عاصمة مصر بقيادة المدرب سامي قمصان بعد غياب السويسري مارسيل كولر.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الخميس 20 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة أندية: طلائع الجيش وإنبي وفاركو.

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