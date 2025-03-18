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بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

08:52 م الثلاثاء 18 مارس 2025

كأس عاصمة مصر

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كتب - محمد القرش:

تُستأنف مواجهات بطولة كأس الرابطة المصرية بسماها الجديد "كأس عاصمة مصر" اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ مباريات الجولة الثانية بمباراة سموحة وبتروجيت.

وانتهت مواجهات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، لكن يتبقى للأهلي مباراة يخوضها ضد إنبي يوم الخميس المقبل الموافق 20 مارس.

مواعيد مباريات الجولة الثانية

سموحة ضد بتروجيت - الساعة 9 مساءً - 18 مارس

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - الساعة 9 مساءً - 18 مارس

المصري ضد زد - الساعة 9 مساءً - 19 مارس

الزمالك ضد الجونة - الساعة 9 مساءً - 19 مارس

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

إنبي ضد فاركو - الساعة 9 مساءً - 22 مارس

الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - الساعة 9 مساءً - 22 مارس

طلائع الجيش ضد الأهلي- الساعة 9 مساءً - 22 مارس

الإسماعيلي ضد بيراميدز - الساعة 9 مساءً - 23 مارس

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - الساعة 9 مساءً - 23 مارس

مودرن سبورت ضد سموحة - الساعة 9 مساءً - 23 مارس

البنك الأهلي ضد المصري البورسعيدي - الساعة 9 مساءً - 24 مارس

بتروجيت ضد الزمالك - الساعة 9 مساءً - 24 مارس

مواعيد مباريات الجولة الرابعة

بتروجيت ضد الجونة - الساعة 5 مساءً - 1 أبريل

زد ضد البنك الأهلي - الساعة 5 مساءً - 1 أبريل

الزمالك ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - 2 أبريل

المصري ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساءً - 2 أبريل

مواعيد مباريات الجولة الخامسة

الأهلي ضد فاركو - الساعة 5 مساءً - 22 أبريل

طلائع الجيش ضد إنبي - الساعة 5 مساءً - 22 أبريل

حرس الحدود ضد بيراميدز - الساعة 8 مساءً - 22 أبريل

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري الساعة 8 مساءً - 22 أبريل

سموحة ضد الزمالك - الساعة 5 مساءً - 23 أبريل

الجونة ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساءً - 23 أبريل

زد ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساءً - 23 أبريل

غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي - الساعة 8 مساءً - 23 أبريل

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