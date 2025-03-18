"بانضمام محمد صلاح".. اكتمال صفوف منتخب مصر 

كتبت-هند عواد:

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بانضمام الثلاثي المحترف محمد صلاح لاعب ليفربول، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الحالي، في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأنهى منتخب مصر الأول تدريبات منذ قليل على ستاد القاهرة الدولي، على أن يسافر تمام الساعة 8:15 مساء اليوم.

وسبق وانضم سداسي النادي الأهلي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، إلى معسكر الفراعنة أمس الإثنين.

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