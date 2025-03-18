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"بانضمام محمد صلاح".. اكتمال صفوف منتخب مصر 

05:08 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    حمدي فتحي وحسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    مصطفى محمد من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    زيزو وأحمد كوكا من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    حمدي فتحي من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    أسامة فيصل من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    انضمام مصطفى محمد لمعسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com (1)
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    حسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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    اكتمال الصفوف في معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

اكتملت صفوف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، بانضمام الثلاثي المحترف محمد صلاح لاعب ليفربول، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس الحالي، في إطار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأنهى منتخب مصر الأول تدريبات منذ قليل على ستاد القاهرة الدولي، على أن يسافر تمام الساعة 8:15 مساء اليوم.

وسبق وانضم سداسي النادي الأهلي محمد الشناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، إلى معسكر الفراعنة أمس الإثنين.

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معسكر منتخب مصر منتخب مصر الأول انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر محمد صلاح
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