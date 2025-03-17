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موقف بيسيرو من قيادة مباراة الزمالك والجونة

10:32 م الإثنين 17 مارس 2025
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    بيسيرو من المؤتمر الصحفي_Easy-Resize.com
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    بيسيرو
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    بيسيرو في مران الزمالك
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    بيسيرو مدرب الزمالك
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كشف مصدر بنادي الزمالك موقف المدير الفني البرتغالي لفريقهم جوزيه بيسيرو من قيادة مباراة فريقه أمام الجونة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الجونة عند التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن بيسيرو سيصل إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة لتجهيز الفريق لمواجهة الجونة.

وكان أيمن عبد العزيز قد قاد مران الزمالك اليوم في ظل سفر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق إلى البرتغال بعض المحاضرات الفنية بطلب من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

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بيسيرو الزمالك كأس عاصمة مصر الزمالك ضد الجونة
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