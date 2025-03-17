مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للشرطة العراقي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعاد نادي الشرطة العراقي المدرب المصري مؤمن سليمان على رأس القيادة الفنية لفريقه مجدداً ليحل بدلاً من المصري محمد عظيمة.

ترتيب الشرطة بالدوري العراقي

ويمتلك فريق الشرطة في رصيده 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي بفارق نقطتين عن الزوراء الوصيف وزاخو المتصدر.

وهذه هي المرة الثالثة التي سيقود فيها مؤمن سليمان فريق الشرطة العراقي وسبق وتولى مؤمن سليمان القيادة الفنية لفريق الشرطة في موسم 21/22 حتى موسم 22/23؛ إذ توج معه بلقب الدوري العراقي.

وخاض سليمان بعد ذلك تجربة مع القوة الجوية العراقي ثم الاتحاد الليبي قبل أن يعود في موسم 23/24 لقيادة فريق الشرطة مجددًا.

وكتب مؤمن سليمان صاحب الـ 50 عامًا تاريخيًا جديدًا مع نادي الشرطة حين قاده للتتويج ببطولتي الدوري والكأس سويًا في موسم لأول مرة بتاريخ النادي.

ورحل مؤمن سليمان رغم إنجازه لتدريب فريق أهلي بني غازي الليبي قبل أن يتم فسخ التعاقد مع خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري ليعود للمرة الثالثة لنادي الشرطة العراقي.

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