لا وجود للخلافات.. اللجنة الفنية تدعم منتخب مصر بقيادة حسام حسن

كتب - محمد القرش:

أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مساندتها بكامل أعضائها لجميع المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.

واتفق جميع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026.

كما أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد على وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن الكل يعمل على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية.

تشكيل اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

- حسن شحاتة

- محسن صالح

- علي أبو جريشة

- حلمي طولان

- حسن فريد

- محمد عمر

- أحمد حسن

- عبد الظاهر السقا

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