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5 لاعبين جدد في مران الزمالك استعدادا لكأس الرابطة

03:38 م الإثنين 17 مارس 2025
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شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي تصعيد كل من أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق مواليد 2006، وعمر ياسر وحسام عاشور التقي ثنائي وسط فريق مواليد 2007، بجانب مؤمن وائل ومحمد عبد الفتاح حارسي مرمى فريق مواليد 2007، استعداداً لمباراة الجونة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك لتعويضات غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق، بعدم شهد مران اليوم غياب كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد في معسكر منتخب مصر استعداداً لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

بجانب غياب التونسي سيف الجزيري للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، ومحمد السيد لاعب الوسط لتواجده في صفوف منتخب الشباب الذي يستعد لخوض دورة ودية في قطر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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