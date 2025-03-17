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"هاتوا فلوس الحكام".. تحرك عاجل من اتحاد الكرة ضد رابطة الأندية

02:48 م الإثنين 17 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (8)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (5)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (12)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    جماهير الزمالك (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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كتب- أحمد عبدالباسط:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب يطالب فيه، بسداد المستحقات التي تصل إلى 27 مليون جنيه خاصة بالحكام هذا الموسم.

وبحسب لوائح قيد الدوري المصري عن الموسم الجاري، فإن كل نادٍ من الأندية المشاركة في المسابقة، يجب أن يسدد مبلغ مليون و750 ألف جنيه للحكام، عن طريق رابطة الأندية.

وطلب اتحاد الكرة في الخطاب من رابطة الأندية بسداد المبالغ المالية المتأخرة للحكام والتي وصلت إلى 27 مليون و400 ألف.

وأوضح مصدر، أن طلب رابطة الأندية باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري، "غريب"، في حين أن رابطة الأندية لم تسدد مستحقات الحكام.

وأختتم المصدر، أن النادي الأهلي عندما طلب حكام أجانب لمباراته أمام الزمالك في الدور الأول، أرسل خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة بالإضافة إلى قيمة استقدام الحكام.

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الزمالك الأهلي اتحاد الكرة رابطة الأندية لجنة الحكام أزمة القمة
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