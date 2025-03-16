هل قرر الأهلي المشاركة في كأس الرابطة بسبب الجائزة المالية؟.. مصدر يكشف الحقيقة

كتب - مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة، محمود الخطيب، المشاركة في كأس الرابطة بمسماه الجديد "كأس عاصمة مصر".

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية تشير إلى أن قرار المارد الأحمر جاء بسبب الجائزة المالية الكبيرة التي سيحصل عليها حامل اللقب هذا العام.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه لا صحة لتلك الأنباء التي أعقبت قرار الأهلي بالمشاركة في البطولة.

ويقع النادي الأهلي في المجموعة الثالثة لكأس الرابطة بجانب كل من، طلائع الجيش وفاركو وإنبي.

ويخوض المارد الأحمر أول مباراة ضد إنبي يوم الخميس الموافق 20 مارس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وكان قد قرر مجلس الأهلي عدم خوض مباراة الزمالك في القمة 130، بسبب عدم تلبية مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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