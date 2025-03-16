بعد إنجازه التاريخي.. معين الشعباني: لم أخطط له.. وما نعيشه هو حلم



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني التونسي معين الشعباني سعادته بقيادة فريق نهضة بركان لتحقيق اللقب الأول في تاريخه من بطولة الدوري المغربي.

وقال الشعباني في تصريجات لموقع البطولة المغربية اليوم الأحد إنه لم يكن يخطط للتتويج بالدوري بل كان يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يعيشه الفريق من أول حظة هو حلم بالنسبة له.

وأضاف المدرب التونسي: "اجتهدنا كثيرًا منذ بداية الموسم ولعبنا بعزيمة كبيرة ومباراة تلو الأخرى آمنا بحظوظنا في التتويج باللقب".

وأتم الشعباني تصريحاته بقوله:"لعبنا أمام الجميع الفرق باحترام شديدة، لذلك هذا اللقب مستحق لنهضة بركان ةفي بداية الموسم قلت إنني أعمل على تحسين الأداء الفردي والجماعي للاعبين، ثم الألقاب تأتي بعد ذلك وأبارك لجاهير نهضة بركان على هذا اللقب الغالي".

وضمن فريق نهضة بركان التتويج بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه رغم تعادل بهدف لمثله مع اتحاد تواركة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المغربي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا



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