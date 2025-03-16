مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس عاصمة مصر

سموحة

- -
21:30

بتروجيت

كأس عاصمة مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

غزل المحلة

جميع المباريات

إعلان

بعد العبور لنصف نهائي الكأس.. مدرب بيراميدز يكافئ اللاعبين بهذه الطريقة

01:54 م الأحد 16 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    لاعبو فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 12 صورة
    فريق بيراميدز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام من أجل التقاط الأنفاس خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ونجح بيراميدز حامل لقب كأس مصر، في العبور للدور نصف النهائي من البطولة بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع البنك الأهلي في قبل نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 21 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة كأس عاصمة مصر، والتحضير لمباريات المرحلة المقبلة من بطولات كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز أيضا صدارة الدوري المصري برصيد 43 نقطة، وبعد الأهلي برصيد 39 نقطة، وسوف يخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، والمركز الثالث الزمالك برصيد 35 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز كأس مصر فريق بيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حتى اللحظة الأخيرة".. تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة القمة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أمين الفتوى: 35 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر لو عاوز تدفع 1000 وأكثر لك أجر وثواب