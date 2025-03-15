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تعليق قوي من رئيس قناة الأهلي السابق على عقوبات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

08:37 م السبت 15 مارس 2025
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    النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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    محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي
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    خلال انسحاب الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة
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    الأهلي في مباراة القمة (6)
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    محمد العدل الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، مع قرارات رابطة الأندية المحترفة، بشأن مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، لكنها لم تلعب بسبب انسحاب الأهلي من اللقاء، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "خرجت قرارات الرابطة، الأهلاوية مزعلوش والزملكاوية فى حالة هياج، قلقانين ليه؟".

وكانت رابطة الأندية المصرية، أعلنت اليوم السبت، اعتبار النادي الأهلي مهزوما بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بعد الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة، بالإضافة إلى خصم ثلاثة نقاط من المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن الأهلي، قام بالإعلان عن رفضه القرارات والعقوبات التي تم إصدارها من قبل رابطة الأندية المصرية اليوم.

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النادي الأهلي رابطة الأندية الدوري المصري قرارات رابطة الأندية محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق
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