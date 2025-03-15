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إعلان حكام مباراة الزمالك و ستيلينبوش الجنوب أفريقي بثمن نهائي الكونفدرالية

02:27 م السبت 15 مارس 2025
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كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالطاقم الذي سيدير مباراة فريقه أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويحل الزمالك ضيفاً على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن (كاف) أخطره بإسناد المباراة لطاقم تحكيم على رأسه الجابوني تانجي مبيامي على أن يعاونه الجابوني بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً.

ويتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، بحسب البيان ذاته، على أن يعاونه الرواندية الرواندية سليمة موكسانجا.

واختار "كاف" أحمد نذير حسين من موريشيوس مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام الليبي محمد عبد الله محمد، الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام هيلي زافينيمانجا من مدغشقر.

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الزمالك وستيلينبوش حكام مباراة الزمالك وستيلينبوش الزمالك الكونفدرالية
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