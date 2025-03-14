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"هتنتهى في ميت عقبة".. عمر جابر يثير الجدل بعد تجديد عقده مع الزمالك

07:02 م الجمعة 14 مارس 2025
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    عمر جابر يثير الجدل بعد تجديد عقده مع الزمالك (1)_1
  • عرض 3 صورة
    عمر جابر يثير الجدل بعد تجديد عقده مع الزمالك (1)
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كتب - نهى خورشيد

أثار عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجدل بعد إعلان القلعة البيضاء تجديد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين مقبلين.

ونشر جابر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور له من الصغر خلال بداية مشواره مع الزمالك حتى تجديد عقده، معليقاً:"الراحلة بدأت وهتنتهى في ميت عقبة".

وبدأ جابر مشواره مع القلعة البيضاء في سن السادسة من عمره بمدرسة الكرة وتدرج بين العديد من فرق الناشئين، حتى تم تصعيده للفريق الأول في 2010.

وحتى الآن شارك، عمر جابر مع الزمالك في 252 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدف وصنع 29 فرصة محققة، خلال الموسم الحالي لعب 27 مباراة وصنع 5 أهداف.

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عمر جابر الزمالك تجديد عقد عمر جابر إنستجرام عمر جابر
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