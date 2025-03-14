خبير لوائح يكشف خطوات الأهلي المنتظرة قبل صدور قرار الرابطة بشأن مباراة الزمالك

كتب - يوسف محمد:

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة، الخطوات التي يمكن أن يتبعها النادي الأهلي، حال صدور قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بخصم نقاط من المارد الأحمر، بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان الأهلي، رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، وقرر الانسحاب وعدم خوض المباراة، بسبب إسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم مصر.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي لن يتخذ أي قرار، إلا عقب صدور العقوبات والقرار الرسمي بشأن المباراة من قبل رابطة الأندية المصرية".

وأضاف: "عقب صدور القرار، وفي حال رغبة الأهلي في الاعتراض عليه، سيقوم بتقديم شكوى إلى إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "حال رفض إدارة المسابقات شكوى الأهلي، يتجه بعد ذلك إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم".

واختتم العمايرة تصريحاته: "شكوى الأهلي في الأساس تعتمد بشكل رئيسي، على المستندات والأوراق التي يمتلكها الفريق، أي مخاطبات رسمية من قبل رابطة الأندية".

ومن المقرر أن تصدر رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارها بشأن مباراة القمة وانسحاب المارد الأحمر، يوم غد السبت.

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