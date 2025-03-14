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اجتماع داخل الأهلي للرد على قرار الرابطة المتوقع بشأن مباراة الزمالك

04:07 م الجمعة 14 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    غياب الأهلي مع بداية مباراة الزمالك (3)
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كتب - مراسل مصراوي:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا حاليا بمقر الجزيرة لدراسة العديد من الملفات على رأسها موقف القلعة الحمراء من القرار المتوقع صدوره من رابطة الأندية المصرية غدا السبت.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن الاجتماع جاء بطلب من رئيس النادي محمود الخطيب.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة ينسق من أجل التوصل للرد الأمثل على قرار رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك.

واختتم المصدر أن الأهلي سيناقش موقفه من خوض بطولة كأس رابطة الأندية المصرية أيضًا، والتي من المقرر أن يخوض أول مباراة فيها ضد إنبي يوم 20 مارس الجاري.

يُذكر أن المارد الأحمر قرر عدم خوض مباراة القمة رقم 130 بسبب عدم تنفيذ مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري.

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