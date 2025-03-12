سر رسالة لاعبي الأهلي للجماهير بعد الانسحاب من القمة.. مصدر يكشف

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع عن سر اتفاق نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر رسالة مشتركة للجماهير "ضهر وسند الأهلي.. أيد واحدة".

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن قيام بعض اللاعبين بنشر رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن بتعليمات من إدارة النادي، بل جاء باتفاق بينهم كمبادرة لمصالحة الجماهير.

وشهدت مباراة القمة الـ130، انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد رفض مجلس الإدارة خوض اللقاء بطاقم تحكيم مصري وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.