طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك يصل إلى ستاد القاهرة

كتبت-هند عواد:

وصل طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، إلى ستاد القاهرة الدولي، قبل ساعة ونصف من اللقاء المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، وحمادة القلاوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

ورفض النادي الأهلي، في بيان رسمي، خوض مباراة القمة وتمسك بتأجيل اللقاء، لحين وجود طاقم تحكيم أجنبي.

وأوضح: "التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري".

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