"تحفظ أشرف صبحي".. مصدر يكشف لمصراوي مصير مباراة القمة

كتب-مصراوي:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الموقف الحالي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم، مع رفض الأحمر خوض اللقاء إلا في وجود طاقم تحكيم أجنبي، وإصدار الأبيض بيانا رسميا، يؤكد على ضرورة إقامة اللقاء في موعده.

وقال مصدر مطلع: "طاقم تحكيم مباراة القمة المصري في طريقه إلى ستاد القاهرة الدولي، والزمالك يستعد للتحرك من الفندق، كذلك الأهلي".

وأضاف: "اتحاد الكرة ألقى بالكرة في ملعب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطالبه بتأجيل المباراة 24 ساعة للصالح العام، لكن الوزير تحفظ بعد رفض الزمالك لأي محاولات للتأجيل".

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