الاستمتاع باللقاء.. كواليس اجتماع أوسكار رويز بطاقم تحكيم مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

عقد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام المصرية، اجتماعا مع طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، بقيادة محمود بسيوني.

وكشف اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي، كواليس اجتماع أوسكار بطاقم تحكيم مباراة القمة، مشيرا إلى أنه إليهم عدة وصايا.

وطلب أوسكار رويز، من الطاقم المكلف بإدارة لقاء القمة رقم 130، بالتركيز الشديد والهدوء واليقظة منذ البداية للنهاية، والاستمتاع بالمباراة الكبيرة مع بذل أقصى جهد ممكن والوجود في المكان المناسب حتى تخرج قراراتهم بشكل يليق بقيمة الحدث.

ونصح رويز طاقم التحكيم، بضرورة التعاون فيما بينهم واختص طاقم غرفة تقنية الفيديو بقيادة أحمد الغندور، بأهمية مراجعة مواقع الكاميرات قبل انطلاق المباراة حتى تخرج مراجعاتهم لحكم الساحة كأفضل ما يكون مما يوفر العدالة للفريقين.

وطلب رويز من حمادة القلاوي الحكم الرابع، بالتعاون مع دكة بدلاء الفريقين بكل احترام وهدوء، والقيام بدوره في حل أي مشكلة قد تظهر خلال المباراة.

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