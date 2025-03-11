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الأهلي يعلن اجتماع طاريء بخصوص أزمة مباراة الزمالك

12:14 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

شعار النادي الأهلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن النادي الأهلي عقد مجلس إدارته اجتماعاً طارئًا عند الحادية عشر صباح اليوم الثلاثاء بخصوص مباراتهم أمام الزمالك.


موعد مباراة الزمالك والأهلي


ويحل فريق الأهلي عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.


وذكر النادي الأهلي عبر بيان:"يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعاً لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة".

النادي الأهلي كان يرغب في إسناد مهمة قيادة مباراته أمام الزمالك لطاقم تحكيم أجنبي.


ترتيب الزمالك والأهلي


ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة.
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