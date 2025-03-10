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"بعد خطاب الرابطة".. أول تحرك من الأهلي بشأن الحكام الأجانب في القمة

02:20 م الإثنين 10 مارس 2025

الأهلي ضد الزمالك

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كتب- مصراوي:

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على الاستفسار من اتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة في الجولة الأولى من منافسات الدور الثاني لمسابقة الدوري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن رابطة الأندية خاطبت اتحاد الكرة رسميا منذ 4 أيام، بأنها سوف تتحمل تكاليف استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة لم يرد حتى الآن على الخطاب الرسمي لرابطة الأندية المصرية أو يعلن موقفه لذا فإن الأهلي حرص على الاستفسار عن الموقف الكامل.

وأكمل المصدر، أن الأهلي سوف يدرس الموقف بعناية شديدة خاصة وأن هناك خطاب رسمي موجه من قبل الرابطة قبل 4 أيام بتحمل تكاليف طاقم تحكيم أجنبي وبالتالي فإن الموقف يدعو للتساؤل.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 32.

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