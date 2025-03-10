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"اختبار منسي".. بيسيرو يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الأهلي

12:02 م الإثنين 10 مارس 2025

جوزيه بيسيرو

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كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الإثنين، في معسكره استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري، على استاد القاهرة الدولي.

وسوف يخضع ناصر منسي خلال مران اليوم لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الغد من عدمها، خاصة وأنه يعاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وفي المقابل، سوف يضع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة، لمواجهة الأهلي، على ضوء دراسته للمنافس خلال الأيام الماضية.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 32.

وخاض الزمالك 17 مباراة حتى الآن حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 5 وخسر ثلاث مباريات، بينما خاض الأهلي نفس العدد من المباريات، حيث حقق الفوز في 11 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، ولم يخسر أي مواجهة.

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بيسيرو خطة الزمالك لمواجهة الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز
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