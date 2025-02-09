"أنا شخص سوي".. عضو مجلس الزمالك يكشف حقيقة خلافه مع اللجنة الفنية

كتب - يوسف محمد:

كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة غضبه من تواجد اللجنة الفنية، داخل النادي خلال الفترة الحالية، التي ساهمت في إبرام العديد من الصفقات، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكتب أدهم عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقًا: "للتوضيح في كلام علي الميديا، أني زعلان من تواجد اللجنة التي ساعدت النادي في إبرام الصفقات والحقيقه كلام مرسل ليس له أي سند".

وأضاف: "أنا أرسلت خطابات للأندية من بريدي الرسمي، حسب الاتفاق مع اللجنة لمحاولة التعاقد مع لاعب من جنوب افريقيا واللاعب الإيفواري اللي بيلعب في صربيا".

وتابع: "اعتقد ده أبلغ دليل على تقديري، دعمي لعمل اللجنة، أما غيابي عن النادي فإني كنت خارج مصر لمدة شهر وبعد رجوعي أصبت بنزلة برد منعتني عن الذهاب إلى عملي، الذهاب إلى النادي ولكني كنت على تواصل دائم بزملائي".

واختتم أدهم: "الحمد لله أنا شخص سوي وبعيد عن الأمراض النفسية".

صفقات الفريق تم إبرامها في وجود اللجنة الفنية

وتضم اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عدد من نجوم الفريق السابقين، هم: "أحمد حسام ميدو، نادر السيد، حازم إمام وهيثم فاروق، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي".

ونجحت اللجنة الفنية بنادي الزمالك، في إبرام 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وهم: "محمود جهاد قادمًا من فاركو، أحمد حسام من نادي الجونة، صلاح الدين مصدق من نهضة الزمامرة المغربي وأحمد الجفالي من فريق الاتحاد المنستيري التونسي".

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