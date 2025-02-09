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9 تعاقدات شتوية.. القيمة التسويقية لصفقات الاهلي والزمالك الجديدة

08:07 م الأحد 09 فبراير 2025
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    أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك_Easy-Resize.com
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    أحمد رضا لاعب الأهلي (3)
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    احمد حسام
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    احتفال جراديشار بهدفه (2)
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    محمود جهاد لاعب الزمالك الجديد
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    أحمد حسام لاعب الزمالك الجديد
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    أحمد رضا لاعب الأهلي الجديد (6)
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    مصطفى العش لاعب الأهلي (6)
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    محمود حسن تريزيجيه
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    محمود حسن تريزيجية
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    محمود جهاد
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    أحمد الجفالي صفقة الزمالك المحتملة مع المصري مصطفى محمد
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كتب - محمد القرش:

شهدت الانتقالات الشتوية لعام 2025، تعاقد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مع 9 صفقات جديدة من أجل تدعيم فريق الكرة لاستكمال باقي موسم 2024/25.

وشهدت الفترة الشتوية للتعاقدات، صفقات نارية للمارد الأحمر بعد ضم بن شرقي ومصطفى العش وأحمد رضا وجراديشار، والاتفاق مع تريزيجيه على الانضمام بعد نهاية الموسم.

وحاول نادي الزمالك التعاقد مع لاعبين يناسبوا القدرة المالية للفريق خلال الفترة الحالية، حيث يسعى الفارس الأبيض لحل الأزمات والقضايا المقدمة ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

القيمة التسويقية لصفقات الأهلي الشتوية 2025

1. أشرف بن شرقي (الريان) - 3.50 مليون يورو

2. أحمد رضا (بتروجيت) - 474 ألف يورو

3. مصطفى العش (زد) - 600 ألف يورو

4. محمود حسن تريزيجيه (الريان) الموسم الجديد - 7.50 مليون يورو

5. جراديشار (فيهيرفار) - 800 ألف يورو

القيمة التسويقية لصفقات الزمالك الشتوية

1. محمود جهاد (فاركو) - 75 ألف يورو

2. أحمد حسام (الجونة) - 250 ألف يورو

3. صلاح الدين مصدق (نهضة الزمامرة) - 450 ألف يورو

4. أحمد الجفالي (الاتحاد المنستيري) - 750 ألف يورو

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