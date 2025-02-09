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ميشالاك بينهم.. 3 قضايا ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

06:33 م الأحد 09 فبراير 2025
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    جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز
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    باتشيكو
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    باتشيكو
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    خالد بوطيب
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    خالد بوطيب مهاجم الزمالك
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    خالد بوطيب مهاجم المغرب والزمالك
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    فرجاني ساسي
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    فرجاني ساسي
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    فرجاني ساسي
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    سامسون
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    سامسون
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    البنيني سامسون لاعب الزمالك
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    البنيني سامسون
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    البنيني سامسون
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كتب - مراسل مصراوي:

لجأ المحترف البولندي، كونراد ميشالاك، للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل مستحقاته المتأخرة عند نادي الزمالك.

وبذلك، زادت عدد قضايا نادي الزمالك في الاتحاد الدولي إلى 3، بعد قضيتي التونسي فرجاني ساسي، والمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وسبق لمجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة، حسين لبيب، الوصول لحل عدد من القضايا السابقة والتي تسببت في إيقاف القيد أكثر من مرة.

ومن بين تلك القضايا، خالد بوطيب الذي رحل عن الزمالك في موسم 2018/19، ووصل المجلس إلى لاتفاق مع المغربي ودفع جزء من مستحقاته شهريا.

ومن جانبه، وصل إيضًا حسين لبيب إلى جدولة مستحقات سامسون أكينيولا، على أن تُدفع جزء من المستحقات للاعب البنيني كل شهرين.

وكان قد عرض مجلس الزمالك على اللاعب البولندي جزء من مستحقاته من أجل رحيله قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية، لكنه رفض وصمم على الحصول على مستحقاته كاملة.

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