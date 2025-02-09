مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

بلايموث أرجايل

- -
17:00

ليفربول

كأس الاتحاد الإنجليزي

أستون فيلا

- -
19:35

توتنهام هوتسبر

الدوري الفرنسي

أنجيه

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

قرار عاجل من ميشالاك بفسخ عقده مع الزمالك والتوجه لـ فيفا

03:31 م الأحد 09 فبراير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    ميشالاك لاعب نادي الزمالك
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 2
  • عرض 20 صورة
    كونراد ميشالاك لاعب الزمالك
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 3
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 5
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك 9
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 20 صورة
    البولندي كونراد ميشالاك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

غاب البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مران الأبيض، اليوم الأحد.

وعلم موقع مصراوي، أن ميشالاك، أرسل خطابا إلى نادي الزمالك عن طريق محاميه، بفسخ العقد من طرفه، بعد انتهاء مهلة الشكوى 15 يوما.

وأوضح المصدر، أن اللاعب توجه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكوى رسمية، للمطالبة بباقي مستحقاته، البالغة 700 ألف دولار.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع كونراد ميشالاك مع بداية الموسم الحالي، قادما من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أرقام ميشالاك مع الزمالك

ولعب البولندي 14 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات "552 دقيقة"، قدم خلالهم تمريرتين حاسمتين ولم يستطع تسجيل أي هدف.

ويبلغ ميشالاك من العمر 27 عاما، حيث وّلد في يوم 19 سبتمبر من عام 1997، ووصلت قيمته التسويقية إلى مليون يورو.

اقرأ أيضا:

وكيله يفجر المفاجأة.. ميشالاك حرم الزمالك من الصفقة الأقوى في الميركاتو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ميشالاك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل