قرار عاجل من ميشالاك بفسخ عقده مع الزمالك والتوجه لـ فيفا

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"بينهم صفقة قوية جدًا".. سامي الشيشيني يعلق على تعاقدات الزمالك بالانتقالات

كتب- محمد خيري:

غاب البولندي كونراد ميشالاك، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن مران الأبيض، اليوم الأحد.

وعلم موقع مصراوي، أن ميشالاك، أرسل خطابا إلى نادي الزمالك عن طريق محاميه، بفسخ العقد من طرفه، بعد انتهاء مهلة الشكوى 15 يوما.

وأوضح المصدر، أن اللاعب توجه للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكوى رسمية، للمطالبة بباقي مستحقاته، البالغة 700 ألف دولار.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع كونراد ميشالاك مع بداية الموسم الحالي، قادما من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أرقام ميشالاك مع الزمالك

ولعب البولندي 14 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات "552 دقيقة"، قدم خلالهم تمريرتين حاسمتين ولم يستطع تسجيل أي هدف.

ويبلغ ميشالاك من العمر 27 عاما، حيث وّلد في يوم 19 سبتمبر من عام 1997، ووصلت قيمته التسويقية إلى مليون يورو.

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