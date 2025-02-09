منصب جديد لمحمد شوقي بالنادي الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد شوقي كنائب للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، محمد رمضان خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، أن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي قد أنهى المرحلة الأولى من خطة تطوير قطاع الكرة والتي ركزت على تلبية احتياجات الفريق الأول، ووضع آليات العمل الداخلية للفترة القادمة.

وأشار النادي الأهلي إلى أن محمد رمضان عقب اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي، تقرر تعيين محمد شوقي نائبًا للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية من التطوير، فستشمل باقي قطاع الكرة؛ بهدف تعزيز البناء الرياضي الشامل، وتحقيق الأهداف المنشودة.

مسيرة محمد شوقي التدريبية

محمد شوقي اتجه بعد اعتزال الكرة للتدريب؛ إذ عمل كمدرب مساعد بفريق وادي دجلة خلال موسمي 2016/17 و 2017/18 ثم عمل كمدرب مساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي خلال الفترة ما بين موسم 17/18 حتى 21/22.

وجاءت النقلة بمسيرة لاعب خط الوسط الدولي السابق بالتواجد بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش خلال موسمي 21/22 و 22/23 ثم عمل بالموسم الماضي 23/24 نائبًا للمدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

مسيرة محمد شوقي كلاعب

بداية نائب للمدير الرياضي لشؤون الفريق الأول بالنادي الأهلي حاليًا كانت بناشئين النادي المصري إذ تم تصعيده في موسم 2000/01 لصفوف الفريق الأول قبل أن يرحل بعد بعد 3 مواسم لصفوف الأهلي.

وخاض شوقي في موسم 07/08 تجربة احترافية بنادي ميدلزبره الإنجليزية ومنه لنادي قيصري سبور التركي ثم العودة للأهلي 10/11.

وانتقل اللاعب في موسم 12/13 لصفوف نادي نفط البصرة العراقي ومنه لتجربة بالدوري الإندونيسي في موسم 13/14 عبر بوابة كلنتن ثم اعتزل اللعب بقميص المقاولون في موسم 14/15.

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