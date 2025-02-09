نجم الزمالك السابق: جراديشار غير مقنع حتى الآن مع الأهلي

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"بينهم صفقة قوية جدًا".. سامي الشيشيني يعلق على تعاقدات الزمالك بالانتقالات

كتب- محمد خيري:

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن صفقات التي أجراها النادي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي يمتلك قوام مميز ومجرد تذبذب مستواه الجماهير طالبت بالصفقات".

وأضاف القباني: "لن أستطيع الحكم على صفقات الأهلي والزمالك حاليًا، أداء مصطفى العش مع الأهلي مبشر حتى الآن وجراديشار رغم أهدافه ولكن حتى الآن أدائه غير مقنع".

واختتم حديثه قائلًا: "بالنسبة لصفقات الزمالك، لن أستطيع الحكم على اللاعبين إلا بعد رؤيتهم في الملعب".

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