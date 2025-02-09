"تفاجأت ورفضت الذهاب للقسم".. لاعب الإسماعيلي يكشف لأول مرة ما فعله ناصر ماهر

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نجم الزمالك السابق: جراديشار غير مقنع حتى الآن مع الأهلي

كتب- محمد خيري:

روى محمد نصر لاعب الإسماعيلي كواليس المشادة التي صورتها الكاميرات مع ناصر ماهر لاعب الزمالك في مباراة الجمعة الماضية.

وحقق الزمالك الفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة الماضية بالجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة شهدت طرد ناصر ماهر لتعديه على لاعب الإسماعيلي.

وقال "نصر" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور: "كان هناك خطأ محتسب لنا والكورة مع ناصر ماهر فذهبت لأحصل عليها منه، وجدته يسددها خارج الملعب".

وواصل: "قمت بدفع ناصر ماهر بالطريقة التي التقطتها الكاميرات، فتفاجأت من رد فعله يسبني بأبشع الألفاظ وما كان لي سوى ترديد نفس السباب له".

وأختتم: "بعدها قام ناصر ماهر بضربي بالقلم و رحمة كابتن إيهاب جلال أغلى شخص في حياتي هذا ما حدث بالحرف الواحد، ورفضت التوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر".

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