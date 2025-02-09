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جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

12:43 ص الأحد 09 فبراير 2025

برشلونة ضد إشبيلية

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كتب - محمد القرش:

تشهد مباريات اليوم الأحد، الكثير من المباريات النارية والقوية في عدد من الدوريات الخمسة الكبرى، بجانب دوري المحترفين المصري.

ويواجه برشلونة نظيره إشبيلية في الجولة 23 من الدوري الإسباني، بينما يواجه ريال سوسيداد منافسه إسبانيول.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 فبراير

جدول مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد خيتافي - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3

فالنسيا ضد ليجانيس - 5.15 مساء - beIN SPORTS HD 3

ريال سوسييداد ضد إسبانيول - 7.30 مساء - beIN SPORTS HD 3

برشلونة ضد إشبيلية - 10 مساء - beIN SPORTS HD 1

جدول مباريات الدوري الإيطالي

فينيسيا ضد روما - 1.30 ظهرا - AD Sports Premium 1

لاتسيو ضد مونزا - 4 عصرا - AD Sports Premium 1

كالياري ضد بارما - 4 عصرا - AD Sports Premium 2

ليتشي ضد بولونيا - 7 مساء - AD Sports Premium 1

نابولي ضد أودينيزي - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

جدول مباريات الدوري الألماني

هولشتاين ضد بوخوم - 4.30 مساء - beIN SPORTS HD 5

لايبزيج ضد سانت باولي - 6.30 مساء - beIN SPORTS HD 6

جدول مباريات دوري المحترفين المصري

القناة ضد منتخب السويس - 3 عصرا

المصرية للاتصالات ضد بترول أسيوط - 3 عصرا

الداخلية ضد المقاولون العرب - 3 عصرا

بلدية المحلة ضد سبورتنج - 3 عصرا

راية ضد أبو قير للأسمدة - 3 عصرا

السكة الحديد ضد المنصورة - 3 عصرا

أسوان ضد كهرباء الإسماعيلية - 3 عصرا

لافيينا ضد وادي دجلة - 3 عصرا

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