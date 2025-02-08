"نهائي السوبر والشهداء".. 8 صور لأبرز لقطات تقديم صلاح مصدق لاعبا في الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك اليوم السبت بشكل رسمي، تعاقده مع اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من فريق نهضة الزمامرة المغربي، لمدة ثلاثة سنوات ونصف.

وشهد تقديم المدافع المغربي لاعبا رسميا في صفوف نادي الزمالك، العديد من المشاهد المميزة، سواء إحياء ذكرى شهداء النادي أو إعادة تذكر الجماهير بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي 2024، على حساب الأهلي.

مشاهد مميزة في تقديم صلاح مصدق

وقام فريق السوشيال ميديا الخاصة بصفحات الزمالك المختلفة، بعمل فيديو تقديمي للاعب، بدايته من شوارع المغرب، قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى القاهرة، يظهر اللاعب خلال التجول داخل سيارته في شوارع القاهرة.

وحرص الفارس الأبيض، على إحياء ذكرى شهداء النادي في حادثة الدفاع الجوي خلال الفيديو، حيث ظهرت لقطة لإشارة مرور، ثم ننتقل بعد ذلك إلى لقطة تظهر خلالها لوحة معدنية وكتب عليها رقم 20، في إشارة إلى شهداء النادي.

وفي إحدى اللقطات ظهر الرقم 77، في إشارة إلى الدقيقة التي أحرز فيها ناصر منسي لاعب الفارس الأبيض، هدف التعادل في مرمى النادي الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي، خلال النسخة الماضية، التي توج بها الفريق الأبيض، بعد الفوز على الأهلي في النهاية بركلات الترجيح.

تفاصيل عقد صلاح الدين مصدق

وكان مصدر كشف لمصراوي في وقت سابق، أن اللاعب سينضم إلى الفارس الأبيض، لمدة ثلاثة سنوات ونص، بداية من فترة الانتقالات الحالية، مقابل 300 ألف دولار.

وتعد هذه الصفقة الثالثة التي يبرمها الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع كلاً من، محمود جهاد قادما من فاركو وأحمد حسام لاعب الجونة.

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