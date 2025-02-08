"أخطاء فجة".. الأهلي يوجه استفساراً رسميًا لاتحاد الكرة وطلبًا بخصوص مباراة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف لاعب فريق الإسماعيلي محمد حسن طبيعة الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي واجه بها مساء أمس الجمعة نظيره الزمالك.

إصابة محمد حسن خلال مباراة الإسماعيلي والزمالك

ونشر محمد حسن صورة له عبر حسابه بمنصة انستجرام بخاصية Story من إصابته مدوناً:"ألم ربنا ما يكتبوا على أي حد، أصعب ليلة عدت عليا من أول ما لعبت كورة، قطع في وتر أكيلس الحمدلله على كل شيء ادعولي".

نتيجة مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

وخسر فريق الإسماعيلي بهدفين نظيفين على يد نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري.

أرقام محمد حسن مع الإسماعيلي

وشارك اللاعب صاحب الـ 31 بقميص الإسماعيلي خلال الموسم الجاري بـ 10 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف خلال 616 دقيقة لعب.

ترتيب فريق الإسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق الإسماعيلي بعد مرور 12 جولة من الدوري المركز 14 برصيد 12 نقطة.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يتجه لإضافة عنصر جديد بالجهاز الفني لكولر

كيف استقبل رونالدو عيد ميلاده الـ 40 (صور وفيديو)