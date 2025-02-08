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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

محمود جهاد وأحمد حسام صفقتا الزمالك بالانتقالات الشتوية الجارية سجلا ظهورهما الأول بقميص القلعة البيضاء خلال مباراة الإسماعيلي التي أقيمت يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

الزمالك فاز بهدفين نظيفين على ضيفه الإسماعيلي سجلهما كلاً من مصطفى شلبي بعد مرور 18 دقيقة من عمر الشوط الأول ونبيل عماد دونجا بالدقيقة 90+8.

أرقام محمود جهاد خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي

محمود جهاد لاعب خط الوسط الذي ضمه الزمالك من فاركو بالانتقالات الشتوية، حصد جائزة رجل المباراة في ظهوره الأول بقميص القلعة البيضاء.

وبدأ اللاعب صاحب الـ 23 عاماً المباراة أساسيًا قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 79 بزميله محمود بنتايج بسبب الإصابة.

ولمس اللاعب الكرة 52 مرة أرسل منها 36 تمريرة من بينها 29 تمريرة صحيحة بدقة 81%، بينما أرسل 5 كرات طولية من بينها تمريرة واحدة صحيحة.

وتصدى اللاعب لتسديدتين فيما فاز بـ 6 التحامات أرضية من أصل 10 وفاز بالالتحام الهوائي الوحيد الذي خاضه.

وخسر اللاعب حيازة الكرة 12 مباراة بينما ارتكب مخالفة واحدة .

أرقام أحمد حسام خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي

أحمد حسام المدافع الذي ضمه الزمالك قادمًا من الجونة بفترة الانتقالات ذاتها شارك أساسيًا وأكمل اللقاء.

وشتت اللاعب صاحب الـ 23 عاماً الكرة 10 مرات فيما تصدى لتسديدة، بينما فاز بالتحام أرضي وحيد من أصل 4 خاضهم ولكنه فاز بالالتحامات الثلاثة الهوائية التي خاضها.

وخسر أحمد حسام حيازة الكرة 11 مرة، فيما ارتكب خطأين، بينما لمس الكرة 54 مرة أرسل منها 35 تمريرة من بينها 25 تمريرة صحيحة بدقة 71%.

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