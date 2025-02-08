"كان حزينا".. علي معلول يكشف كواليس حواره مع كريم الدبيس بعد قدوم عطية الله

كتبت-هند عواد:

كشف التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس حوار دار بينه وبين كريم الدبيس لاعب الفريق، بعد التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله.

وقال علي معلول في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "اللاعبون يتأثرون ومن الممكن أن يحدث تراجع للأهلي بعد المباريات الكبيرة مثل لقاء باتشوكا، ولكن من مميزاتنا أن النادي لا يقع في نفس الخطأ مرتين".

وأضاف: "بعد خسارتنا في السوبر الإفريقي، تمكنا من الفوز بالسوبر المصري، وما يميز غرفة ملابس الأهلي، قدرتنا على تصحيح أخطائنا، وهذا هو السبب في استمرارنا في القمة. ومع الصفقات الجديدة، والتركيز العالي، بإذن الله لن نضيع أي بطولة."

واختتم علي معلول تصريحاته: "كريم الدبيس مثل أخي الصغير، ودائمًا ما أتحدث معه، كريم يستمع ويحب تطوير نفسه. عندما جاء يحيى عطية الله، كان كريم حزينًا، فتحدثت معه وقلت له أنه يجب أن يتدرب دائمًا حتى لو لم يلعب، مع مرور الوقت، سيتاح له الفرصة، والآن، ها هو كريم الدبيس يلعب أساسيًا ويحقق نجاحات رائعة".

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